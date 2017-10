Kurzbahn-Weltcup Doha - Diener schwimmt auf Erfolgswelle

05.10.17 | 11:13

Christian Diener bleibt auf der Kurzbahn das Maß aller Dinge in den Rücken-Disziplinen. In guten 51 Sekunden gewann er beim Kurzbahn-Weltcup in Doha auf seiner Paradestrecke, den 100 Meter Rücken - ein erster Fingerzeig des Cottbussers in Richtung Tokio 2020.