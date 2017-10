Union im DFB-Pokal in Leverkusen - Zurück auf der ganz großen Bühne

23.10.17 | 13:51 Uhr

Der 1. FC Union hat einen Lauf: Vier Siege gelangen den Köpenickern hintereinander. Mit diesem Schwung geht es am Dienstag zum DFB-Pokalspiel zu Erstligist Leverkusen. Schon vor einem Jahr schnupperte Union an der Pokal-Sensation. Von Dennis Wiese

Diesen Abend in Dortmund wird Steven Skrzybski wohl nie vergessen. Es war der 26. Oktober 2016. Unions Eigengewächs wurde in der 80. Minute eingewechselt, in der 81. Minute erzielte er ein Tor. Dieser Schnellstart an sich ist schon bemerkenswert, die Rahmenbedingungen waren es umso mehr: Der Zweitligist Union spielte vor 79.000 Zuschauern im Dortmunder Signal Iduna Park. Und Skrzybskis Tor war der 1:1-Ausgleich, die Köpenicker retteten sich beim haushohen Favoriten und Champions League-Starter Dortmund erst in die Verlängerung, später sogar ins Elfmeterschießen. Nach einer starken Leistung über 120 Minuten flatterten Jens Kellers Mannschaft im entscheidenden Moment die Nerven: 1:4 hieß es nach dem Elfmeterschießen, Union war in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.

Rot-Weißes Pokalfinale

DFB-Pokal keine Köpenicker Lieblingsdisziplin

In der jüngeren Vereinsgeschichte gibt es wenige Pokalspiele, an die man in Köpenick gerne zurückdenkt: In den letzten zehn Jahren schied Union sechs Mal in der ersten Runde aus. Die Stolpersteine hießen Viktoria Köln, Rot-Weiß Essen oder Hallescher FC. Im Jahr 2001 aber, als Union als Drittligist selbst noch zu den "Kleinen" zählte, gelang der Eintrag in die Geschichtsbücher: Die Eisernen marschierten bis ins Pokalfinale, dort verloren sie mit 0:2 gegen Schalke. Weil Königsblau in der Folgesaison aber in der Champions League spielte, qualifizierte sich Union als erster Drittligist für den UEFA-Cup. Immerhin schafften die Außenseiter es damals international in die 2. Runde.

Leverkusen als Vorgeschmack auf die 1. Liga

Im Jahr 2017 spielt Union bekanntlich nicht international, erstmals wollen die Eisernen aber in die Bundesliga aufsteigen. Nach vier Siegen hintereinander ist der 1. FC Union Tabellen-Vierter und auf Tuchfühlung mit den Aufstiegsrängen. Das Pokalspiel bei Bayer Leverkusen (Dienstag, 18:30 Uhr) könnte also, nach Meinung der Köpenicker, ein Vorgeschmack auf künftige Aufgaben sein. Die Werkself ist durchwachsen in die neue Saison gestartet, ist Tabellen-Neunter, die Formkurve zeigt nach oben. Am Sonnabend erst gelang Leverkusen eine beeindruckende Aufholjagd: Einen 0:1-Halbzeitstand in Mönchengladbach drehte die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich in ein 5:1.

Union 2016 in Dortmund: Sensation knapp verpasst

Union mit Pokal-Torwart Daniel Mesenhöler - und großer Rotation?

Nach dem kräfteraubenden 3:1-Erfolg gegen Fürth will Union-Coach Jens Keller auf frische Kräfte setzen: Im DFB-Pokal steht Daniel Mesenhöler zwischen den Pfosten, zudem deutete der Trainer bei der Pressekonferenz am Montag die große Rotation an: Eine B-Elf habe er nicht, viele Spieler müsse er in der Liga immer wieder auf die Bank setzen. Marc Torrejón, Damir Kreilach und Steven Skzrybski sind Kandidaten für einen Startelfeinsatz in Leverkusen. Auch bei der Beinahe-Pokalüberraschung in Dortmund vor einem Jahr habe das mit der Rotation gut funktioniert, damals brachte Keller fünf neue Spieler. Der Trainer will seine Elf an den starken Auftritt auf der großen Dortmunder Bühne erinnern: "Wir müssen uns auch diesmal nicht in die Hose machen." Mehr als 3.000 Union-Fans werden beim Spiel am Dienstagabend dabei sein und die Daumen drücken, damit Unions Lauf auch im Pokal anhält.

Sendung: Inforadio, 24.10.2017, 14.15 Uhr