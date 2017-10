Hertha BSC im DFB-Pokal - Bockspringen für Fortgeschrittene

25.10.17 | 12:36 Uhr

Wird Herthas Pokalspiel zum Showdown zweier Krisenclubs? In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt die Alte Dame am Mittwochabend den 1. FC Köln. Nur ein Sieg in den letzten zehn Pflichtspielen - jetzt will Hertha den Bock umstoßen.

Der Tabellenletzte aus Köln ist aktuell noch mit der Aufarbeitung der Trennung von Geschäftsführer Jörg Schmadtke beschäftigt. Auf dem Boulevard wird vor dem Pokalspiel über die Gründe des Abgangs spekuliert: Die "Bild"-Zeitung will erfahren haben, dass Schmadtke der Klubführung die Entlassung des Trainers Peter Stöger vorgeschlagen hatte - nun kommt der "Effzeh" mit Stöger und ohne Schmadtke.



Der Trainer dürfte trotz einer erfolgreichen Saison 2016/17 mit der Qualifikation zur Europa League mittlerweile gehörig unter Druck stehen. Ob die internen Querelen für Hertha BSC beim DFB-Pokalspiel am Mittwochabend (18.30 Uhr) zum Vorteil werden? Das hängt sicher vom Spielverlauf ab, ein frühes Führungstor ist in solchen Situationen noch hilfreicher als sonst.

Kein Kölner mehr: Jörg Schmadtke

Köln kommt geschwächt

Sein Maskottchen Hennes VIII. lässt der 1. FC Köln wie immer zu Hause. Doch der Tabellenletzte muss nach wie vor auch auf einige fußballerische Leistungsträger verzichten. So fehlen Nationalspieler Jonas Hector, Sturmspitze Jhon Cordoba und Marcel Risse teilweise langfristig. Auch für den nachträglich verpflichteten Altmeister Claudio Pizarro dürfte Berlin aufgrund einer Muskelverletzung noch zu früh kommen. Keine Frage: Die Vorzeichen für einen erfolgreichen (Geiß-)Bocksprung ins Achtelfinale des DFB-Pokals stehen für Hertha gut.

Nach wie vor träumen Verein und Fans ja von einem "Finale zu Hause," also von einem DFB-Pokalfinale im eigenen Berliner Olympiastadion. Zum Träumen ist Hertha aktuell aber zu beschäftigt, versucht eher sportlich wieder in die Spur zu kommen. Das Weiterkommen in der Europa League ist unwahrscheinlich und auch in der Bundesliga liegt die Mannschaft nach einem Negativlauf nur noch drei Punkte vor Relegationsrang 16. Der Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals könnte da einen positiven Impuls geben, zumal dann nur noch drei weitere Siege fehlen, um den lange gehegten Traum vom Pokalfinale zu verwirklichen.

Valentino Lazaro (li.) und Davie Selke: gegen Köln eher nicht auf der Bank.

Der Weg zum Erfolg führt in dieser Situation vermutlich nicht über die von Hertha zuletzt gepflegte Defensivarbeit, sondern über den Angriff. Und genau da dürfte Trainer Pal Dardai umstellen, mit Valentino Lazaro und Davie Selke zwei Neuzugänge neben Salomon Kalou in die Startelf rotieren. Dafür muss wohl Kapitän Vedad Ibisevic auf der Bank Platz nehmen, Mathew Leckie fällt mit Muskelproblemen ohnehin aus. Sendung: rbb UM6, 25.10.17, 18 Uhr