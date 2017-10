Anders als in der Liga gegen Hannover, war die Defensive diesmal der Matchwinner und sorgte dafür, dass Gegner Flensburg zwar lange Zeit in Führung lag, aber in keiner Phase der Partie weit wegziehen konnte.

Der Start war optimal: 6:3 führten die Füchse schon nach zwölf Minuten. Dann aber kam Flensburg, vor allem über die Außen, und lieferte den Berlinern wie schon im vergangenen Jahr ein spannendes Pokal-Achtefinale.

Der Spielfilm in Hälfte eins: Die Füchse legen vor, Flensburg zieht nach. So wippte das Spiel in die Pause, ausgeglichen mit 14:14. Danach übernahmen die Hausherren die Initiative: Die Füchse nun meist ein Tor in Rückstand, aber - Heinevetter sei Dank - stets in Reichweite.

Das machte sich in den letzten vier Minuten des Spiels bezahlt, als die Berliner zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit zwei Toren in Führung gehen konnten - Hans Lindberg traf per Siebenmeter zum 26:24. Diesen Vorsprung verteidigten die Füchse bis zum Ende.