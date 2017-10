Klar, Titel sind immer am schönsten. Was sind also die besten Momente im langen Eishockey-Leben des Klaus-Werner Riemer? Zwei Deutsche Meistertitel mit dem BSC Preussen - allerdings nur bei den Junioren, zum Titel in der "echten" Bundesliga reichte es nie für seine Preussen.

Vielleicht aber wären die Jugendtitel auch dann sein persönliches Highlight, wenn die zahlreichen Halbfinalteilnahmen von BSC , Devils und Capitals zu mehr geführt hätten. Schließlich liebt er vor allem eins: "Die Arbeit mit jungen Leuten", wie Riemer auf der Vereinswebsite sagt.