Auch am Finaltag der deutschen Eisschnellauf-Meisterschaften stand Claudia Pechstein wieder ganz oben. Sie bleibt auf ihrer Paradestrecke, den 5000 Metern - zumindest national - das Maß aller Dinge. Es war bereits der 32. deutsche Meistertitel für die Berlinerin - dem sie im Verlauf des Tages einen weiteren im Massenstart hinzufügte und nun bei 33 Titeln steht.

Die 45 Jahre alte Bundespolizistin setzte sich in Inzell auf ihrer Spezialstrecke in starken 7:01,17 Minuten souverän vor Stephanie Beckert durch. Die Team-Olympiasiegerin aus Erfurt blieb in 7:09,55 Minuten trotz gerade erst überstandener Knieverletzung unter der Normzeit für die in zwei Wochen beginnende Weltcup-Serie.