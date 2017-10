Die Eisbären haben sich am Donnerstag für mindestens einen Tag die Tabellenführung zurückgeholt. Vor fast 9.000 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof besiegten sie die Schwenninger Wild Wings mit 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Im zweiten Drittel spielten die Berliner weiter voll auf Angriff. Diesmal erfolgreicher, denn innerhalb von 42 Sekunden trafen Thomas Oppenheimer und Mark Olver zum 3:1. Im letzten Drittel knallte Schwenningen den Puck nur noch an den Pfosten, sodass die Eisbären mit diesem Sieg zurück an der Tabellenspitze sind. Mit einem Sieg der Nürnberg Ice Tigers am Freitag gegen Krefeld in der regulären Spielzeit könnten die Franken die Berliner allerdings von der Spitze verdrängen.