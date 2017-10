Eisbären gewinnen in Düsseldorf

Die Eisbären Berlin haben am Dienstagabend ihr Auswärtsspiel in Düsseldorf bei der DEG mit 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) gewonnen und klettern damit wieder auf Platz zwei in der Tabelle. Dabei waren die Berliner vor 7.386 Zuschauern über weite Strecken der Partie die aktivere Mannschaft, erspielten sich viele Abschlüsse und machten vor allem im zweiten Drittel einen großen Schritt zum Sieg.

Der Start war einer nach Maß für die Berliner: Schon nach etwas mehr als fünf Minuten traf Rückkehrer Mark Olver zur Führung für die Eisbären. 26 Sekunden vor Ende des ersten Drittels fiel aber der Ausgleich. Zuvor hätten die Eisbären bereits höher in Führung gehen können.