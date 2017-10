Energie lässt Babelsberg keine Chance - Cottbus schmeißt die Tormaschine wieder an

15.10.17 | 17:17 Uhr

Auch Babelsberg 03 ist kein Maßstab für Spitzenreiter Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost. In einem einseitigen Spiel kommen die Cottbuser zu einem lockeren Sieg und können sich noch dazu über die Rückkehr ihres Topstürmers freuen.



Die erste gute Nachricht für die Fans von Energie Cottbus gab es schon vor dem Anpfiff: Streli Mamba ist zurück. Und das gleich in der Startelf. Einen Monat hatte der Topstürmer der Cottbusser verletzt gefehlt, jetzt konnte Trainer Claus-Dieter Wollitz endlich wieder mit Spitze in der Spitze spielen.

Und was macht man, wenn man vorne endlich mal wieder einen echten Stürmer stehen hat? Klar - angreifen. Energie war von Beginn an die Mannschaft, die den Ball hatte und Tore schießen wollte. Die Babelsberger nahmen die ihnen zugedachte Rolle in diesem Derby gerne an und standen erst einmal tief.



Greift Babelsberg an, geht's schief

Ironie des Babelsberger Schicksals: Kaum gingen die Gäste das erste Mal ein wenig Risiko ein, schlug der Favorit zu. Babelsberg-Rechtsverteidiger Masami Okada rückte mit auf, Cottbus' Rechtsverteidiger Startsev fing den Ball ab und schickte direkt Viteritti auf die nun leere linke Angriffsseite. 50 Meter Sprint, ein kurzer Robben-Wackler gegen den Innenverteidiger und dann mit rechts ins lange Eck - die Führung für Energie in der 26. Minute.

Wieder da: Streli Mamba erzielt das 2:0.

Zwei Minuten später dürften sich die Babelsberger dann endgültig wie im falschen Film gefühlt haben: Offensivaktion Nummer zwei, Freistoß in der Cottbuser Hälfte, Matuvila klärt auf die linke Angriffsseite zu Viteritti, der rennt diesmal nicht selbst los, sondern passt auf Zimmer. Am Ende dieses Konters ist Streli Mamba schneller als sein Gegenspieler und macht das, was ein Stürmer macht: das Tor zum 2:0 (28. Minute).

Entspannter Nachmittag für Cottbus

Das Derby war damit im Prinzip schon entschieden, denn Babelsberg zog aus den Kontern die Konsequenz: Offensive, ohne uns! Und so spielte Cottbus entspannt aber gefällig weiter nach vorne. Kevin Weidlich traf noch mit dem Pausenpfiff zum 3:0, psychologisch wichtig war der Zeitpunkt in diesem Spiel aber längst nicht mehr. In der zweiten Halbzeit konnte der Tabellenführer - Cottbus hat weiter neun Punkte Vorsprung auf den BFC - die Führung locker verwalten. Danach ging Mamba vom Platz (63. Minute), der Nachwuchsstürmer Gabriel Boakye kam. Gebraucht wurde keiner von den beiden mehr, weil schon in der 56. Minute Zimmer per Freistoß zum 4:0 Endstand traf. Ganz so leicht, wie es aussah, wollten es die Cottbuser dann aber zumindest am Mikrofon nicht klingen lassen: "Da steckt viel Arbeit und Konzentration dahinter, wir haben organisiert gespielt und das ist dann eben das Ergebnis", sagte ein glücklicher Streli Mamba nach dem Spiel. Mit Arbeit, Konzentration und einem echten Stürmer, so scheint es, ist Energie Cottbus eine Nummer zu groß für diese Liga. Für Babelsberg 03 auf jeden Fall. Die Lausitzer thronen mit 10 Siegen aus 11 Spielen auf Platz 1. Babelsberg steht mit 15 Punkten auf Platz 9 exakt im Mittelfeld.

"Keine besonderen Vorkommnisse"

Fünfeinhalb Monate nach dem Skandalspiel zwischen den Fußball-Viertligisten FC Energie Cottbus und Babelsberg 03 blieb es am Sonntag bei der als Risiko-Spiel eingestuften Partie ruhig. Es gab "keine besonderen Vorkommnisse und Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fan-Gruppen", wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte. Die etwa rund 350 Babelsberg-Fans seien pünktlich nach dem Abpfiff mit dem Zug wieder abgereist. Die Polizei war vorsorglich mit einer "ausreichenden Zahl von Beamten" im Einsatz. Beim vorangegangen Spiel in Potsdam hatte es im April Krawall mit rechtsradikalen Ausschreitungen gegeben. Cottbuser Fans hatten den Hitlergruß gezeigt und nationalsozialistische Parolen gerufen. Babelsberger Fans antworteten mit Rufen wie "Nazischweine raus". Gegen beide Vereine wurden vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) Verfahren eingeleitet. Die Stadt Cottbus, Energie Cottbus, die Polizei und die Bundespolizei hatten an die Fans appelliert, sich friedlich zu verhalten. Der gesamte Bereich des Stadions der Freundschaft war am Sonntag mit Videokameras überwacht worden, um Störungen dokumentieren zu können.