Turbine Potsdam ist in der Frauenfußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Gegen Aufsteiger Werder Bremen reichte es aber nur zu einem Unentschieden - für die überlegenen Potsdamerinnen eine Enttäuschung.

Dabei war es ein Start wie gewünscht für Turbine Potsdam: Schon in der zweiten Minute gingen die Potsdamerinnen in Führung, das Ganze nach einer sehenswerten Kombination: Tabea Kemme passt zu Svenja Huth am rechten Strafraumeck. Deren flache Hereingabe von der Grundlinie verlängert Ehegötz auf Höhe des Fünfmeterraums mit der Hacke - und in der Mitte ist Felicitas Rauch schneller als ihre Gegenspielerin. Das ergbt das 1:0.