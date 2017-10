Das Zwischentief mit fünf sieglosen Spielen in Serie ist überstanden: Aufstiegsaspirant Union Berlin ist zurück in der Spur. Ausgeruht nach der Länderspielpause soll bei Aufsteiger Jahn Regensburg der nächste Sieg eingefahren werden. Von Dennis Wiese

Es gibt viele Möglichkeiten, zwei Wochen ohne Liga-Spiel zu überbrücken: Testspiele zum Beispiel. Der 1. FC Union hat gleich zwei davon absolviert: Gegen eine Auswahl der Berlin-Liga gab es am Tag der Deutschen Einheit einen 6:0-Erfolg. Anlass des Freundschaftskicks war das 25-jährige Bestehen der höchsten Spielklasse Berlins. Als Sturmtief "Xavier" in der Hauptstadt wütete, traf Union auf den weißrussischen Pokalsieger Dinamo Brest – das Spiel endete 2:2.

Man kann die spielfreie Zeit aber auch wie Friedhelm Funkel verbringen. Der 63-Jährige, ab Oktober 2009 sechs Monate lang erfolgloser Hertha-Coach, trainiert nun den aktuellen Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Sieben Punkte Vorsprung haben Funkels Rheinländer aktuell auf den 1. FC Union. Dennoch glaubt der erfahrene Fußballlehrer, dass die Köpenicker am Saisonende als Tabellenerster in die Bundesliga aufsteigen werden. Union-Trainer Jens Keller freue sich über solche Komplimente. Genau wie Stürmer Sebastian Polter weiß aber auch Keller, dass der Funkel'sche Schachzug vor allen Dingen den Druck von der eigenen Mannschaft nehmen soll. Keller wolle sich aber nicht "irgendwelche Karten zuschieben lassen."

Für Trainer Jens Keller wird die Mannschaftsaufstellung zum Luxusproblem. Bis auf den rekonvaleszenten Abwehr-Routinier Marc Torrejon sind alle Spieler einsatzbereit und ausgeruht. Einzig U-21-Nationalspieler Marcel Hartel war in der Länderspielpause im Einsatz, kam in beiden Spielen der DFB-Auswahl dabei. Keller müsse demnach viele Spieler enttäuschen, die "es verdient hätten, zu spielen". Einige Profis müssen gegen Aufsteiger Jahn Regensburg also zuschauen, dem Keller eine "ordentliche Ausbeute" bescheinigt: Neun Punkte haben die Oberpfälzer aus den ersten neun Spielen geholt. Trotz aller netten Worte: Für Union kann es in Regensburg nur um drei Punkte gehen, um die Aufholjagd um die Aufstiegsplätze weiter fortzsetzen.