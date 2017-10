Die Füchse Berlin haben am Sonntag zum ersten Mal in der laufenden Handball-Bundesligasaison verloren. In Hannover unterlagen sie den "Recken" vom TSV Hannover-Burgdorf mit 33:27. In der Tabelle rutschen die Berliner damit auf Platz zwei, weil die Rhein-Neckar Löwen parallel gegen Mannheim gewannen.

Bis zu diesem Spiel war es ein perfekter Saisonstart von den Füchsen Berlin mit acht Siegen aus acht Spielen. Gegen Hannover kamen sie aber nie richtig ins Spiel und zeigten vor allem in der Defensive keine gute Leistung. Auch die Torhüter Silvio Heinevetter und Petr Stochl erwischten keine gute Partie und so konnten die Füchse den frühen Rückstand nicht mehr drehen.

Der wechselwillige Star Petar Nenadic war mit neun Toren immerhin bester Schütze der Füchse, aber auch er spielte nicht so stark wie zuletzt.