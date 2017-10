Video: rbb | 23.10.2017 | Statement Michael Preetz

Zweite Runde DFB-Pokal - Hertha BSC auf unsicheren Pfaden

23.10.17 | 21:15 Uhr

In der Liga wollten sie im Mittelfeld spielen, im Europa-Pokal zumindest überwintern und im DFB-Pokal bleibt der Traum vom Finale: Alle drei Ziele geraten bei Hertha BSC ins Wanken. Das Erste aufgeben müssen die Berliner womöglich am Mittwoch, wenn der FC Köln in der zweiten Runde des Pokals Gast im Olympiastadion ist.



Es ist eine ungewohnte Belastung für Hertha BSC - alle drei Tage haben die Berliner ein Pflichtspiel. Gerade mussten sie noch gegen Freiburg ran, steht jetzt schon wieder Training für das nächste Spiel am Mittwoch auf dem Plan. "Kaum zurück und wir treffen uns schon wieder. Auslaufen, Abschlusstraining, viele Spiele in kurzer Zeit", sagt Manager Michael Preetz.



Das ist die Gefahr der kleineren Vereine im internationalen Fußball, und längst keine unbekannte mehr: 2005 wurde die Triple-Belastung zu groß für Bochum, 2008 für Nürnberg und in Berlin erinnert man sich ungern an die Saison 2009/2010 zurück, als der Abstieg nicht vermieden werden konnte. Auch in dieser Saison geht der Trend der Herthaner abwärts. Von den vergangenen elf wettbewerbsübergreifenden Spielen konnten die Berliner nur eins gewinnen. Personaltechnisch ist noch nicht viel entschieden im Kader: Sebastian Langkamp und Vladimir Darida fallen weiterhin verletzungsbedingt aus. Auf den in der Liga gesperrten Genki Haraguchi kann Coach Dardai allerdings setzen.



Videostudien anstatt Training

Maximal zwei Trainingseinheiten bleiben zwischen den Spielen, so ist es auch in dieser Woche vor dem Pokal. Schwächen lassen sich auf dem Trainingsplatz somit nicht beheben, weiß auch Flügelstürmer Valentino Lazarro: "Das sind dann einfach die Dinge im Hotel und in den Team-Besprechungen, wo man sich zusammensetzen muss und auch visualisieren. Allein im Zimmer muss man das dann verarbeiten, damit man auch umsetzen kann, was wir auf dem Platz nicht mehr trainieren können." Viel passiert also in der Theorie. Die Mannschaft betreibt ein hohes Maß an Videostudien, auf Grund der enormen Strapazen. Doch allein damit lässt sich die Schwäche im Abschluss nicht wettmachen. "Uns fehlt die Zeit zu trainieren und da bemerkt man das dann am ehesten. Nichts hilft so viel, wie Tore und Erfolg in der eigenen Mannschaft", sagt Manager Preetz.

"Sie sind genau wie wir maximal belastet"

Tore waren zuletzt Mangelware, das Selbstvertrauen leidet und das Team stößt an seine Grenzen. Coach Pal Dardai lässt viel rotieren, doch Leistungsträger wie Weiser, Plattenhardt oder Stark wirken müde. Für viele im Kader ist die Dreifachbelastung eine völlig neue Erfahrung. Neuzugang Lazarro ist einer der wenigen, der die Anstrengungen aus seiner Zeit bei RB Leipzig noch gut kennt: "Man muss in diesen Flow kommen, dass man einfach nicht viel nachdenkt. Das man jeden dritten Tag einfach aufs Feld geht und alles gibt. Dann denkt man gar nicht viel über den Körper und alte Spiele nach. Man weiß einfach, man muss Vollgas geben. Und wenn der Kopf mitmacht, wird es auch für den Körper einfacher.

Der 1. FC Köln hat ebenfalls mit den englischen Wochen zu kämpfen, zudem steht das Tabellenschlusslicht der Bundesliga seit Montag ohne Geschäftsführer da. Die Mannschaft hat in dieser Saison noch kein einziges Pflichtspiel gewonnen. Im gegenseitigen Einverständnis wurde der Vertrag mit Jörg Schmadtke nun vorzeitig aufgelöst. Ein Sieg wäre für beide Teams wichtig, um die aktuellen Strapazen etwas einfacher zu überstehen, weiß auch Michael Preetz: "Das wird sicherlich ein Spiel auf Augenhöhe sein. Sie sind genau wie wir maximal belastet. Sie spielen auch alle drei Tage. Es wird eine spannende Angelegenheit am Mittwoch." Anders gesagt: Möchte man in Berlin weiter an den drei Saisonzielen festhalten und den eigenen Traum vom Pokal-Finale im Olympiastadion weiter träumen, muss Hertha BSC am Mittwoch gewinnen.