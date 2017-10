Video: rbb um 6 | 26.10.2017 | Max Zobel

10. Spieltag: Hertha empfängt den HSV - 14 Spiele ohne Sieg

26.10.17 | 22:09 Uhr

Sonderlich breit dürfte die Brust bei keinem Team sein. In Berlin und Hamburg wartet man seit jeweils sieben Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Das macht in Summe endlos lange 14 Spiele. Hertha-Trainer Dardai setzt auf Kommunikation und Lockerheit. Von Dennis Wiese

Pal Dardai wurde ignoriert. In seiner Zeit als Spieler habe mancher Trainer mit dem Ungarn und seinen Teamkollegen drei, vier Tage lang nicht mehr gesprochen, wenn die Herthaner ein Spiel verloren hatten. Da Dardai mit 286 Bundesligapartien Rekordspieler der Berliner ist, dürfte das öfter vorgekommen sein. Der Trainer Pal Dardai setzt stattdessen auf den Dialog mit seinen Kickern – auch in der schwersten Phase seiner bisherigen Trainerlaufbahn.

Dardai: „Der Wille ist da.“

Der Ungar will seinen Spielern helfen, ihr Potential abzurufen. Körperlich sei sein Personal auf der Höhe – so sagen es die Spieler selbst und die sportwissenschaftlich erhobenen Daten. Das Problem liege in den Köpfen. Das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln kann dafür als Beweis angebracht werden: Hertha war die bessere Mannschaft, erspielte sich in der Anfangsphase passable Torchancen. Aus dem Nichts gelang dem lange glücklosen Tabellenschlusslicht Köln die Führung – und um Herthas sicheren Auftritt war es geschehen. In fast 60 Minuten Spielzeit konnten die Berliner, in der letzten Saison noch so heimstark, nicht mehr überzeugen.

Mehr zum Thema Anspielung auf Silvesternacht 2015 - Hertha will sich mit umstrittenem Banner "beschäftigen" Auf einem Transparent witzelten Hertha-Fans beim DFB-Spiel gegen Köln über die Attacken auf Frauen in der Silvesternacht 2015. Manager Preetz ist sauer. "Die haben sich selbst diskreditiert", sagt er und kündigt Folgen an.



Lockerheit im Training, Krampf im Spiel

Was also tun gegen die Blockade? Herthas Trainerteam setzt auf Lockerheit und spaßiges Torschusstraining auf dem Schenckendorffplatz. Es sei keine Atmosphäre, bei der einer mit dem Finger auf den anderen zeige, so der Hertha-Coach. Die Stimmung sei intakt. Als großes Problem haben sie bei Hertha die veränderte Vorbereitungszeit ausgemacht: Gab es in der Vorsaison, ohne Europa League, immer eine Woche Zeit, um sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten, sei an richtiges Training jetzt kaum zu denken. Nach einem Pflichtspiel käme die Regeneration, ein Trainingsspiel, eine Trainingseinheit, das Abschlusstraining und das nächste Spiel. Die Hertha 2017 gerät bei diesem Rhythmus zu schnell aus dem Tritt.

Top-Torjäger Leckie fehlt

Wie schon gegen Köln muss Hertha auch gegen Hamburg auf Mathew Leckie verzichten. Mit vier Toren ist der australische Neuzugang Berlins bester Torschütze. Oberschenkelbeschwerden stoppen den Offensivspieler. Innenverteidiger Sebastian Langkamp hat nach fünf verpassten Spielen am Donnerstag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Der 29jährige könne selbst entscheiden, ob er gegen Hamburg einsatzbereit sei, so Trainer Dardai. Auch hinter dem früheren Kapitän Fabian Lustenberger stehe noch ein Fragezeichen.

Zurück im Hertha-Training: Innenverteidiger Sebastian Langkamp (rechts)

Dardai: „Wenn wir gegen Hamburg verlieren, haben wir eine Krise“

Der Hamburger SV steht, wie so oft in den letzten Jahren, auf dem Relegationsplatz. Sieben Punkte hat der HSV gesammelt. Nur drei Zähler mehr hat Hertha auf dem Konto. Nach dem fast sicheren Aus in der Europa League und dem Scheitern im DFB-Pokal, wollen die Berliner zumindest im Kerngeschäft Bundesliga Abstand von der Gefahrenzone halten. Mehr als 50.000 Zuschauer werden genau hinsehen, ob eine der beiden Negativserien endet: Hertha und der HSV warten jeweils seit sieben Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Verliert die Alte Dame auch gegen den Bundesliga-Dino, dürfte es auch mit der Lockerheit im Hertha-Training bald vorbei sein.