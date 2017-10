Nach der Länderspielpause füllt sich der Trainingsplatz von Hertha BSC langsam wieder. 14 Spieler waren mit ihren Nationalteams unterwegs, die ersten Profis sind nun zurück.

Wieder in Berlin, aber am Montag nicht auf dem Feld, war Stamm-Torhüter Rune Jarstein. Der Norweger verpasste das Mannschaftstraining am Nachmittag wegen leichter Knieprobleme und arbeitete stattdessen individuell. Ein Einsatz im Heimspiel gegen Schalke 04 am Sonnabend sei nicht gefährdet, so Trainer Pal Dardai.