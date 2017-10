Der Name ist Programm: Hengst "Matchwinner" gewann mit Jockey Andreas Helfenbein am Dienstag überraschend den 27. Preis der Deutschen Einheit auf der Galopprennbahn in Hoppegarten (Märkisch-Oderland). Der Außenseiter siegte sogar mit souveränem Vorsprung auf den 2.000 Metern des Traditionsrennens.

Über den Sieg beim letzten Saisonhöhepunkt in Hoppegarten freuen sich auch der Besitzer von Matchwinner Jens Schwarma (kassiert 45.000 Euro) und Trainer Axel Kleinkorres. Für den ehemaligen Fußballmanager Klaus Allofs dagegen lief es nicht wie gewünscht: Sein favorisiertes Pferd kam nur auf Platz Vier.

Die Sparkassen Sprint-Serie 2017 über 1.200 Meter gewann Favorit "Vive l'Ami" mit zweieinhalb Längen Vorsprung auf Bellcanto und Mascalino.