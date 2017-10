Nach dem Skandal-Spiel zwischen Babelsberg 03 und Energie Cottbus am 29. April gibt es weiter Streit mit dem Nordostdeutschen Fußballverband. Die "Nulldreier" sehen nicht ein, dass sie härter als der FC Energie bestraft werden sollen. Von Philipp Büchner

Schon während der Partie war für neutrale Beobachter klar, dass es für diese Vorkomnisse saftige Strafen für beide Vereine geben würde. In der Tat verhängte der NOFV ungewöhnlich harte Sanktionen. Der FC Energie Cottbus sollte ein Spiel ohne Zuschauer austragen und 10.000 Euro zahlen. Doch die Lausitzer legten Widerspruch ein und erwirkten die Reduzierung der Strafe auf 4.000 Euro. Die Summe wurde bereits beglichen.

Seit Monaten streiten sich der SV Babelsberg und der Verband um die korrekte Aufarbeitung der Ausschreitungen beim Brandenburg-Derby im April. Damals gab es im Karl-Liebknecht-Stadion Fankrawalle, nachdem Fans im Cottbuser Block rechtsradikale Parolen gebrüllt und teilweise sogar den Hitler-Gruß gezeigt hatten. Zuschauer zündeten Feuerwerkskörper und stürmten in einigen Fällen sogar den Platz.

Grundsätzlich hält SVB-Präsident Archibald Horlitz eine Strafe für gerechtfertigt, an diesem Punkt geht es ihm aber um das große Ganze: "Hier wird nicht zur Kenntnis genommen, was auf Seiten der Cottbuser Fans passiert ist. Wenn strafrechtlich relevante Dinge passieren und keinen Eingang ins Urteil finden, dann geht das nicht." Der Präsident bezieht sich auf rechtsradikale Parolen ("Arbeit macht frei! Babelsberg Null-Drei!") und Hitlergrüße aus dem Gästeblock. Gegen solches Verhalten sollten sich Anwesende nach Ansicht der Babelsberger Vereinsführung zur Wehr setzen können.

Der NOFV wollte sich dazu öffentlich nicht äußern, kündigte gegenüber dem rbb aber Gespräche mit dem SV Babelsberg an, Präsident Horlitz ist bereit dafür. In zehn Tagen treffen beide Mannschaften im Cottbuser Stadion der Freundschaft wieder aufeinander. Dann hoffentlich in einem stimmungsvollen Derby, ohne hässliche Begleiterscheinungen.