Wenn Conny Waßmuth ihre neue Arbeitsstelle, das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Potsdam betritt, hat sie in der Regel schon eine Trainingseinheit mit den Kollegen vom Kanuclub Potsdam auf dem Wasser hinter sich. Zwei Drittel Training, ein Drittel Büro, so lautet seit September die Tagesformel der 34-Jährigen. Ihre Stelle im Brandenburger Ministerium ist die erste in den Potsdamer Landesverwaltungen, der noch neun folgen sollen. Das Landesprogramm ist neben den Sportfördergruppen bei Landespolizei und -feuerwehr eine neue Säule für die Förderung der dualen Karriere von Spitzensportlern.

Ihren größten Triumph feierte Conny Waßmuth im Vierer-Kajak, wurde 2008 in Peking Olympiasiegerin, zudem gewann sie bei Europa- und Weltmeisterschaften mehrfach Gold. Waßmuth hatte ihre Karriere in Halle begonnen und wechselte 1994 zur Sportschule nach Magdeburg. Später studierte sie an der Universität in Potsdam. In ihrem aktuellen Job unterstützt sie Sportreferent Andreas Höppner bei der Betreuung von Spitzensportlern, organisiert Kontakte zu Vereinen, so wie die Förderung, beispielsweise von Trainingslagern.