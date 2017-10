Audio: Inforadio | 16.10.2017 | Stephanie Baczyk

Fußballplatz in zwölf Metern Höhe - Wie es sich auf dem Dach eines Großmarktes kickt

Besondere Orte gibt es in Berlin so einige - die Spielstätte der SG Blau-Weiß Friedrichshain aber verdient das Prädikat "außergewöhnlich". Der Fußballplatz befindet sich in der Nähe des Ostbahnhofs - in zwölf Metern Höhe, über den Dächern der Hauptstadt. Von Stephanie Baczyk

Wenn die Spieler und Verantwortlichen der SG Blau-Weiß Friedrichshain ihren Fußballplatz beschreiben, fallen Wörter wie "geil", "besonders" oder "einfach anders". Nun muss man wissen, dass jede Spielstätte so ihren besonderen Charme hat - gerade im Amateurfußball. Aber hier am Berliner Ostbahnhof, leicht versteckt und nur über eine Eisentreppe zu erreichen, findet sich tatsächlich ein "besonders geiler, einfach anderer" Kunstrasenplatz.

"Und jetzt spielen wir hier!"

Der Metro-Fußballhimmel, so heißt er, ist 2006 zur Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Dach eines Großmarktes entstanden - in zwölf Metern Höhe. "Du siehst den Platz halt nicht von der Straße aus", beschreibt Daniel Sporbert eine der Besonderheiten. "Du kannst ihn von der S-Bahn aus erahnen, wenn du weißt, was eine Flutlichtanlage ist und wozu sie dient." Sporbert ist erster Vorsitzender des Klubs, eine halbe Ewigkeit im Verein. Er kickt bei der zweiten Mannschaft der Blau-Weißen, "wenn Not am Mann ist", wie er sagt. "Zum Training geh ick, ein bisschen Ausgleich zur Arbeit". Der 32-Jährige erinnert sich an die Anfänge über den Dächern Berlins. "Unsere ehemaligen Präsidenten haben sich sehr engagiert, sind zum Bezirk gegangen und haben sich nach dem Platz erkundigt", beschreibt er die ersten Annäherung mit dem Metro-Fußballhimmel. "Man hat sich beworben, und jetzt spielen wir hier."

Eine Skyline aus Kränen, Häuserdächern und dem Berghain

Natürlich schwingt ein Hauch von Stolz in seiner Stimme mit, wenn er die Fragen nach dem Ausblick, der Kunstrasenfläche - die sogar den FIFA-Statuten entspricht - und der blau-gelben Tribüne mit Platz für 300 Zuschauer beantwortet. Und es verwundert nicht, dass das Gesamtpaket mit einer Skyline aus Kränen, Häuserdächern und dem angrenzenden Berghain schon so manchen Gegner nachhaltig beeindruckt hat. "Gerade am Anfang war viel los", erzählt Daniel Sporbert und muss lachen. "Die haben sich halt alle drum gerissen und sind mit 20 Mann hier angereist, um auf dem Platz zu sein. Obwohl natürlich nicht alle spielen konnten." Auch Interims-Kapitän Chris Lauer erinnert sich an den ein oder anderen Gegner, "der fitnessmäßig in der zweiten Hälfte ganz schön abgefallen ist."

Sonntags ist Ruhetag

Das liegt mitunter auch an den windigen Verhältnissen hier oben. Weil weder Bäume noch Häuserwände Schutz bieten, zieht's schon mal. "Mal hat uns das Glück gebracht, mal dem Gegner", gibt Daniel Sporbert zu Protokoll. Wenn es stürmt oder gewittert, wird nicht gekickt. Verständlich. Dass der Metro-Fußballhimmel auch sonntags geschlossen bleibt, hat wiederum andere Gründe. Der Platz gehört dem Metro-Großmarkt - und der hat an Sonntagen nunmal geschlossen. Flexibilität bei der Spieltagsplanung ist ein Muss für die Jungs der SG Blau-Weiß Friedrichshain. "Du kannst halt nicht sagen: Okay, wir treffen uns abends auf dem Platz", sagt Sporbert. "Um 22 Uhr ist halt Schluss." Wenn der Fußballplatz offen ist, kommen sie dafür alle. Touristen und Groundhopper - sogar Nationalspieler Jerome Boateng ist schon da gewesen. Der gebürtige Berliner hat hier im vergangenen Jahr seine Brillenkollektion vorgestellt.

Hier landen die Bälle im Getränkelager

Manchmal gerät ein Ball auch auf Abwegen - in Richtung Getränkelager unten drunter. "Ich hab's während meines ersten Trainings direkt geschafft, zwei Bälle über den Zaun da runter zu schießen", sagt Interims-Kapitän Lauer. "Ich glaub' die Jungs und Mädels haben auch schon eine gewisse Sammlung da unten." Einziger Wermutstropfen: Es gibt keine Bratwurst im Metro-Fußballhimmel. Schuld sind die Brandschutzbestimmungen. "Einmal hat der Markt eine Bratwurst-Verkostungsaktion organisiert - ohne zu bedenken, dass wir oben Fußball spielen. Die haben sich dann gewundert, dass sie ständig für Nachschub sorgen mussten", sagt Daniel Sporbert und muss schmunzeln.



