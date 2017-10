In 300 Tagen beginnen in Berlin die Leichtathletik-Europameisterschaften. 90.000 Tickets sind bereits verkauft. An einem Tag ist der Eintritt für Sportfans aber auch frei.

Noch 300 Tage bis zur Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin - und es sind schon 90.000 Tickets verkauft. Diese Zahl verspricht ein gut gefülltes Olympiastadion, wenn ab dem 7. August 2018 die Medaillen vergeben werden. Die größte Nachfrage gibt es für die Abendsessions am Sonnabend, 11. August 2018, gefolgt von Sonntag, 12. August, und Freitag, 10. August.

Besonderheit beim Qualifikationstag am 6. August 2018 ist, dass der Eintritt ins Berliner Olympiastadion frei ist. Zuschauer können ab 16.05 Uhr die Qualifikationen im Hammerwurf (M) und Weitsprung (M) sowie die ersten Qualifikationsrunden im 100 Meter-Lauf (M, F) und 400 Meter Hürden (M) live erleben und sich auf die sechs folgenden Wettkampftage einstimmen. Für den Tag "Q" wird es keine Tickets käuflich zu erwerben geben. Wie und in welche Bereiche des Stadions der Zugang möglich sein wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die Berlinerin Julia Harting hat bisher noch keine Karten für ihre Familie gekauft, weil sie noch nicht weiß, an welchem Tag sie dran sein wird. Aber die Vorfreude auf das Ereignis ist schon jetzt groß: "Ich finde es ganz toll, dass ich so etwas in meiner Karriere erleben darf", sagt die Diskuswerferin und Ehefrau von Olympiasieger Robert Harting im Inforadio-Interview. 2009 sei der "Wahnsinn" gewesen, erinnert sich die 27-Jährige an die Leichtathletik-WM an gleicher Stelle. "Das absolute Highlight, das ich nicht vergessen werde."