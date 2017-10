Die blonden Haare sind in der Mitte nach oben gegelt, an den Seiten kurz geschoren. Hannes Hermann ist ein Teenie wie aus dem Bilderbuch. Als er mit seiner Sporttasche die Anlage von Grün-Weiß Großbeeren betritt, sieht er aus als wäre er bereit für ein A-Jugendspiel. Doch der Teenager aus Ludwigsfelde gibt den Unparteiischen – für Familienväter mit Bierbäuchen in der Kreisoberliga. Die sind vom Nachwuchs-Schiri angetan: "Dass er jung ist, hat man gesehen. Aber er ist sehr souverän aufgetreten. Und sehr ruhig", sagt etwa Jérome Hase vom Kreisoberligisten Fichte Baruth.

Zwar kickt der 16-Jährige selbst noch beim Ludwigsfelder FC in der A-Jugend, der Fokus liegt aber klar auf der Schiedsrichter-Karriere. Angefangen hat er in der Kreisklasse, über die Kreisliga gelang ihm mittlerweile der Aufstieg in die Kreisoberliga.

Der Fußballverband bewertet die Leistungen seiner Schiedsrichter: Sind diese gut, kann der Schiri in eine höhere Liga aufsteigen – theoretisch bis in die Bundesliga. Ganz so weit will Hannes Hermann aber noch nicht denken. Er wolle ganz einfach so hoch kommen wie möglich. Bescheiden ist er - und begeistert. Wenn der Elftklässler einmal nicht selber pfeift, dann assistiert er seinem Vater bei dessen Schiedsrichtereinsätzen an der Linie. Bei so viel Einsatz könnte der Teenie-Schiri aus Ludwigsfelde noch weit kommen.