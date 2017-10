Die Florette rasseln aneinander, schnellen zurück, zwei flinke Schritte nach vorn, ein Treffer. Die siegreiche Fechterin zieht zufrieden den Helm hoch und ... zum Vorschein kommt das Gesicht einer Dame um die 70. Kann passieren, vor allem in Berlin. Über 80 Seniorenfechterinnen und -fechter gibt es hier.



Im Sport wird der Begriff Senioren, das ist bekannt, etwas schneller angelegt, als in anderen Lebensbereichen: Ab 40 Jahren ist man hier dabei, bei den "Veteranen". Von da geht es in Zehn-Jahresschritten aufwärts in den Altersklassen.