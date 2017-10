Einigung mit dem Bezirksamt - Happy End für Marzahner Skater nach der Hallenbesetzung

26.10.17 | 18:34 Uhr

Ob Skater oder Scooter – in den Herbst- und Wintermonaten müssen alle in eine überdachte Halle zum Üben. In Berlin-Marzahn versucht die Szene schon seit Jahren, einen Winterunterschlupf zu bekommen. Das scheint mit unkonventionellen Methoden jetzt zu klappen. Von Frieder Rößler



Es war ein zäher Kampf und ein überraschender Erfolg: Überglücklich berichtet Björn Ziemann über die Ereignisse der letzten Tage: "Ich hätte nicht gedacht, dass wir es so weit bringen mit unserer Aktion", sagt der Inlineskater und Erzieher vom Verein We Roll Berlin. Auch sein Kollege Uwe Heide, Streetworker beim Gangway e.V., spricht von einer großen Chance: Die jungen Marzahner Skater, BMXer und Scooter könnten ihren Sport wahrscheinlich auch über den Winter betreiben. Von Freitag bis Dienstag hatten rund 60 jugendliche Sportler eine ehemalige Produktionshalle in der Premnitzer Straße besetzt, um ihrer Forderung nach ihrem neuen Winterquartier Nachdruck zu verleihen. Sie wollten bleiben, die Halle selbst pflegen und ausbauen. Erst sonntags war die Aktion bemerkt worden. Die angerückte Polizei nahm die Personalien aller Beteiligten auf, Anzeigen werde es aber nicht geben. Seit diesem Mittwoch nun ist die Besetzung beendet: Bezirk und Skater haben sich geeinigt.

Friedliche Besetzung

Für sechs Monate haben die Skater eine vorläufige Duldung, der Bezirk kümmert sich um den Brandschutz und Toiletten. An einer dauerhaften Lösung wird gemeinsam gearbeitet. Die Jugendlichen hätten bei der selbst organisierten Besetzung besonnen gehandelt, sogar auf Mülltrennung und Rauchverbot geachtet. Das kam gut an. Die zuständige Stadträtin Juliane Witt sagte der Tageszeitung "taz", die jungen Besetzer erlebten nun ein Stück Demokratie und das Erkämpfen eigener Räume.

Lange Suche nach einem Winterquartier

Der Kampf um die Skaterhalle hat eine lange Geschichte: Seit Jahren bemüht sich die Marzahner Skateszene um ein Winterquartier. Denn BMX-Fahrer, Skateboarder, Inliner und Roller- oder Scooterfahrer haben Probleme mit Matsch, Eis und Schnee. Außerdem lässt sich eine Skatehalle abschließen und der Zugang kontrollieren. Vandalismus und Vermüllung haben also keine Chance. So erging es nämlich dem Marzahner Skatepark "Der Rote" in der Wuhletalstraße. 2003 eröffnet und stark genutzt, wurde er Ende 2011 leicht beschädigt einfach abgerissen. Damit verschwand eine hoch frequentierte Skatemöglichkeit im Bezirk. Für Ersatz wurde seitens der Behörden lange nicht gesorgt.

Halle am S-Bahnhof Mehrower Allee wird angeboten

Die Marzahner Skateszene nahm ihr Schicksal selbst in die Hand und gründete 2014 den Verein We Roll Berlin zur Förderung des Rollsports. 2015 überraschte der Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Facility Management mit einem verlockenden Angebot: Eine 1.800 Quadratmeter große leerstehende Industriehalle in der Premnitzer Straße am S-Bahnhof Mehrower Allee. Für fünf Jahre sei sie sogar miet- und betriebskostenfrei zu haben, allerdings ohne Heizung. "Wir waren nach dem Besichtigungstermin total begeistert und haben sofort Nutzungskonzepte geschrieben", erzählt Uwe Heide. Besonders wichtig dabei: eine integrative Rollsporthalle, die für alle Funsportarten offen und für die Nutzer günstig sein sollte. In der Skatehalle in der Revaler Straße etwa dürften Scooter und Inliner gar nicht fahren, beklagt Inlineskater Björn Ziemann. Außerdem müsse man für die Halle sechs Euro Eintritt bezahlen. Viele könnten sich das nicht täglich leisten.

Anfängliche Probleme mit der Halle

Die ehemalige Produktionshalle hatte nur einen Haken: Sie wurde von keinem Statik- und Brandschutzprüfer abgenommen. Das hätte den Betreiberverein We Roll Berlin 20.000 Euro gekostet. Zu viel. Später kündigte der Bezirk an, das Angebot der Halle zurückzunehmen. Doch die Szene gab nicht auf, die beiden Vereine We Roll Berlin und Marzahn Gangway kämpften für ihr Objekt der Begierde. Im letzten Jahr organisierten alle zusammen eine Demonstration vor der Bezirksverordnetenversammlung. Eine von vielen Aktionen, die ohne Erfolg blieb. Bis zur Besetzung in dieser Woche. Der Bezirk ist nun auch bereit, die Kosten für die Statik- und Brandschutzprüfung zu übernehmen. Klingt nach einem Happy End für die Marzahner Skateszene.