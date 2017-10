Ein Sport will zurück in die Zukunft

Das "Sliden" (engl. Rutschen) in den Kurven ist charakteristisch für das Speedwayfahren. Außerdem typisch: Die speziellen Motorräder haben keine Bremse und (meist) keine Gangschaltung. Gas geben ist also die einzige echte Option, die die Fahrer hier haben. Und so düst eine Fahrergruppe nach der anderen über den Heidering in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) an diesem Samstagabend beim "Race of the Night".

Mit über hundert Stundenkilometern rasen die Motorräder auf die Kurve zu, werden gekippt, bei einigen Fahrern geht der Fuß zum Boden. Die Räder rutschen um die Kurve, der Sand spritzt von der Bahn, hoch bis an die Füße der Zuschauer, die am Hang das Spektakel bewundern.

Am Ende gewann Martin Vaculik aus der Slowakei vor Emil Sayfutdinov und Patryk Dudek. Das zeigt, die internationalen Cracks, sie sind noch zu stark für viele einheimische Speedwayfahrer: "Man darf nicht vergessen, dass viele von uns deutschen Fahrern nebenbei arbeiten, wir machen das als Hobby", sagt Steven Mauer von den Wittstocker Wölfen. Die ausländischen Fahrer, die dabei sind, sind absolute Vollprofis. "Was besseres zum Saisonabschluss kann man den Zuschauern wirklich nicht bieten", findet er deshalb aber.

Den Speedway-Fans ein letztes Fest im Jahr 2017 zu bieten und ordentlich die Werbetrommel für die Zukunft zu rühren, das waren die Ziele des Abends für Veranstalter Frank Mauer. Denn Wittstock will sich etablieren. In der Speedway-Welt und als Veranstaltungsort in Brandenburg: "Wir sind dabei, uns eine Tradition aufzubauen, hier in Wittstock", sagt Mauer.

Die Wittstocker Wölfe fahren derweil in der Speedway-Bundesliga, schafften in dieser „sportlich erfolgreichen Saison“ (Frank Mauer) Platz drei in der Liga und konnten sich zudem einen deutschen Vizemeistertitel in der Paarcup-Disziplin sichern. Das „Race of the Night“ aber war das Schmankerl. Um offizielle Preise oder Punkte ging es hier nicht. Aber um die Zukunft.

Steven ist der jüngste der drei Mauers, die den Heidering in Wittstock quasi wiederbelebt haben. 2012 gründeten sein Vater Frank und Opa Fritz Mauer den MSC „Wölfe“ Wittstock. Und im selben Jahr wurde die Heideringbahn wiedereröffnet. Heute ist Frank Mauer Vorsitzender und Rennbahnbesitzer in Personalunion. Und Steven Mauer der aktive Speedwayfahrer.

Demnn Fakt ist auch, dass zu den normalen Renntagen der Bundesliga noch mehr Zuschauer kommen könnten. Dass es dafür Potenzial gibt, zeigt die Vergangenheit. Denn Speedway war in Deutschland mal eine richtig große Nummer. Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre, als Egon Müller um Titel fuhr und 1983 als immernoch einziger deutscher Fahrer einen Weltmeistertitel gewinnen konnte, kamen zehntausende Zuschauer zu den Rennen.

In diese Richtung darf es gerne in Zukunft wieder gehen. Das "Race of the Night" war schon mal deutlich besser besucht, mehr als 2.000 Zuschauer kamen. Und auch Egon Müller unterstützt die Bahn in Wittstock nach Kräften, greift auch gerne mal zum Stadionmikrofon. "Wir haben erst vor sechs Jahren angefangen, diesen Schuppen aus dem Dreck rauszuarbeiten. Und das, was man jetzt schon sieht, ist respektabel", findet er.

In der Tat: Wittstock ist auf dem Weg, wieder wer zu werden in der Speedway Welt - schon jetzt ist die Bahn ein beliebter Trainingsort für die Weltelite. Auch ein Grund, wieso zum Saisonabschluss gleich mehrere Weltcup-Fahrer kamen und halfen, Werbung zu betreiben. Für eine Zukunft, die sich am Erfolg der Vergangenheit orientiert.