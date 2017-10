Eduard Gutknecht hat in Potsdam an der Fachhochschule für Sport und Management studiert. Seine ehemaligen Kommilitonen haben für ihn gesammelt, denn die Familie ist in großer finanzieller Not. Das Haus muss barrierefrei umgebaut werden, ein Rollstuhl und ein behindertengerechtes Auto werden gebraucht, hinzu kommt die tägliche Pflege.



5.000 Euro sind bei der Spendenaktion inzwischen zusammengekommen. Gutknechts Vater nahm den Scheck am Samstag in Potsdam tiefbewegt entgegen und sagt: "Ich schwöre euch: Er wird irgendwann in diesen Saal kommen und selbst vielen Dank sagen!"