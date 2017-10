In der Liga wollten sie im Mittelfeld spielen, im Europa-Pokal zumindest überwintern und im DFB-Pokal bleibt der Traum vom Finale: Alle drei Ziele geraten bei Hertha BSC ins Wanken. Das Erste aufgeben müssen die Berliner womöglich am Mittwoch, wenn der FC Köln in der zweiten Runde des Pokals Gast im Olympiastadion ist.