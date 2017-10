Trainer Pal Dardai blieb seiner Linie treu: Auch vor dem Auswärtsspiel in der Ukraine rotierte der Ungar, brachte fünf neue Spieler in die Startelf. Darunter begann erstmals Neuzugang Davie Selke für die Berliner. Auch das 18-jährige Eigengewächs Arne Maier feierte seine Premiere bei den Profis.

Die Berliner waren in den Anfangsminuten die bessere Mannschaft. Mitchell Weiser hatte schon nach sechs Minuten die Führung auf dem Fuß. Hertha hatte deutlich mehr vom Spiel, die großen Chancen blieben in der Folge aber aus. Luhansk, das das Spiel wegen der Unruhen in der Ostukraine gut 1300 Kilometer weiter westlich in Lemberg austrug, wurde besser. Ein ruhender Ball brachte die Führung kurz vor dem Pausenpfiff: Der Brasilianer Silas traf mit einem wuchtigen Freistoß, der zudem noch abgefälscht war – keine Chance für Hertha-Keeper Rune Jarstein (42.).