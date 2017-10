Kenny Prince Redondo gab bei dem Spiel im Spandauer Helmut-Schleusner-Stadion sein Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause und erzielte gleich zwei Tore (23./32.). Auch Sebastian Polter traf vor der Halbzeitpause doppelt (5./39.) - einmal davon per Elfmeter. Die weiteren Tore erzielten in der zweiten Hälfte Cihan Kahraman (64.) und Simon Hedlund (67.)

Der 1. FC Union Berlin hat das erste Testspiel in der Länderspielpause gewonnen. Im Jubiläumsspiel zum 25-jährigen Bestehen der Berlin-Liga besiegte der Köpenicker Zweitligist am Dienstagnachmittag eine Berliner Auswahl mit 6:0 (4:0).

Union-Trainer Jens Keller schonte bei dem Testspiel zahlreiche Stammspieler: Nur drei Akteure, die auch am Sonntag beim 2:1-Erfolg bei Erzgebirge Aue auf dem Platz standen, kamen in der Startelf zum Einsatz. Zudem wurde auch in der Halbzeitpause kräftig rotiert, einzig Verteidiger Christoph Schösswendter und Torwart Michael Gspurning durften durchspielen.

Am Donnerstag testet Union ein zweites Mal in der Länderspielpause, dann geht es um 18 Uhr im Stadion an der Alten Försterei gegen den weißrussischen Pokalsieger Dinamo Brest.