Das passiert wohl jedem Schulkind früher oder später: Die guten Turnschuhe wurden verbummelt. Oder zumindest vergessen. Da Sebastian Polter Fußball-Profi ist und kein Schulkind, musste er nicht beim Hausmeister fragen und in keiner Fundsachenkiste wühlen. Seine Schuhe, im Mannschaftsbus vergessen, hat er selbstverständlich mit etwas Verspätung zurückbekommen. In einer Trainingseinheit aber musste Polter improvisieren. Er lieh sich zunächst die Treter von Ersatz-Torwart Michael Gspurning. Weil das so gut lief, spielte er in der darauffolgenden Partie gegen Kaiserslautern wieder mit dem gleichen Modell, diesmal von Abwehrspieler Marc Torrejón. Der hat wie Polter Schuhgröße 46. Der Stürmer traf gleich drei Mal gegen Lautern, in den beiden darauffolgenden Spielen war er ebenfalls erfolgreich.

Nicht nur Torjäger Sebastian Polter, Unions gesamte Mannschaft hat die Leichtigkeit zurückgewonnen. Jene Leichtigkeit, mit der sie auch in der Vorsaison Spiel um Spiel gewann und so zwischenzeitlich auch die Tabellenführung übernahm. Sein Team habe auch in dieser Saison - nach fünf Spielen ohne Sieg - gezeigt, dass sie mit Druck umgehen könne, so Trainer Jens Keller. Der deutliche 5:0-Sieg im Heimspiel gegen Kaiserslautern scheint ein erster Wendepunkt dieser Spielzeit zu sein. Die Köpenicker können nun, erstmals seit Ende August, wieder auf einen Aufstiegsplatz vorrücken. Voraussetzung ist ein Sieg am Samstag gegen Greuther Fürth, Tabellennachbar Nürnberg darf dann am Sonntag das Heimspiel gegen Dresden nicht gewinnen.