Lange lag Alba in Bamberg zurück, gab sich und das Spiel aber niemals auf. Durch eine Energie- und Willensleistung drehten die Berliner die Partie und gewannen das Prestigeduell mit 77:75. In der Schlussphase waren gute Nerven gefragt.

Die Siegesserie von Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga hält weiter an. Der Hauptstadtclub siegte am Sonntag dank starkem Schlussspurt bei Meister Brose Bamberg mit 77:75 (33:42). Mit dem sechsten Ligasieg in Serie verteidigte Alba die Tabellenspitze.



Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma und Spencer Butterfield mit je 13 Punkten.



Gastgeber Bamberg begann sehr engagiert und setzte Alba früh unter Druck. So bekamen die Berliner erhebliche Probleme, ihren Rhythmus zu finden - besonders in der Defensive.

Nach dem ersten Viertel lag Alba dann bereits 20:26 zurück. Zwar kamen die Berliner immer wieder zu Ballgewinnen, leisteten sich aber selbst zu viele Fehler in der Offensive. Hin und wieder wirkte das junge Alba-Team sehr nervös und so wuchs der Rückstand bis zur Pause auf neun Punkte (33:42).