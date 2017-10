Alba Berlin hat einen Traumstart in die Saison hingelegt. Nach sieben Partien in der Basketball-Bundesliga stehen sechs Siege zu Buche, im Euro-Cup sieht es ebenfalls gut aus. Nicht einmal der neue Star-Trainer Aito Garcia Reneses hat damit gerechnet: "Dass wir als Tabellenführer nach Bamberg fahren können, überrascht mich nach all den Problemen in der Phase vor der Saison schon ein wenig", gibt der 70-jährige Spanier zu.

"Die Spieler haben sehr schnell und sehr klug mein Konzept verinnerlicht", sagt Garcia Reneses, der mit 20 Klub-Titeln einer der erfolgreichsten Coaches in Europa ist: "Das macht mich sehr glücklich, auch wenn ich zugeben muss, dass wir jetzt in der Tabelle vielleicht sogar besser aussehen als wir es wirklich sind." Wie weit Alba schon ist, wird sich am Sonntag, 15 Uhr, gegen den amtierenden deutschen Meister Bamberg zeigen. Garcia Reneses weiß, dass sich seine Mannschaft trotz der glänzenden Bilanz noch Fehler leistet. "In Bamberg können wir nur gewinnen, wenn wir davon nicht zu viele machen", sagt der Cheftrainer. Der bislang letzte Erfolg beim Titelverteidiger gelang im März 2013.