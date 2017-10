In der Liga hat Alba Berlin einen ansehnlichen Start hingelegt: Aus vier Spielen sprangen drei Siege heraus. Nun geht es auch endlich wieder auf europäischem Parkett los. Die Vorrunden-Gruppe und der erste Gegner haben es in sich.

Den Spielern und Fans von Alba Berlin steht am Mittwoch (20 Uhr) ein Stimmungsfeuerwerk bevor: Am ersten Spieltag des Eurocups geht es in der heimischen Arena am Ostbahnhof gegen Partizan Belgrad. Die Fans der Serben gelten in so gut wie allen Sportarten als höchst heißblütig.

Nach dem soliden Start in die Basketball-Bundesliga ist Alba Berlin in einer starken Gruppe im EuroCup gefordert. "Diese Gruppe hat fast Euroleague-Niveau. Das sind allesamt große Herausforderungen", warnte Manager Marco Baldi vor dem Start. Seit seinem Bestehen ist der EuroCup der zweitwichtigste eruopäische Basketball-Wettbewerb. Die Leistungsdichte, trotz der Abstinenz internationaler Meister, ist hoch.



Das Team von Trainer-Star Aito Garcia Reneses trifft in der Gruppe C neben Belgrad auch auf Lokomotiv Kuban Krasnodar aus Russland, die Franzosen von Limoges CSP, Lietuvos Rytas Vilnius aus Litauen und Spaniens Bilbao Baskets. Nach einer durchwachsenen vergangenen Saison ist der Durst nach Erfogserlebnissen in der Hauptstadt ungebrochen. Mit der Verpflichtung der spanischen Trainer-Größe Reneses wollen die Berliner an Erfolge vergangener Tage anknüpfen - national aber eben auch international.