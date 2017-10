Levy ging von der fünften Startposition ins Rennen. Auf dem extra für die Bahnrad-EM neuverlegten Holz-Oval im Velodrom machte der Lausitzer zwei Runden vor Schluss Ernst. Nach dem Motto "alles oder nichts" setzte er sich an die Spitze des sechsköpfigen Feldes. Die Spannung in der Halle war förmlich greifbar. Der Zielsprint sollte das Rennen entscheiden - Levy konnte sich auf den letzten Metern um Haaresbreite durchsetzen. Im Anschluss gab es dann kein Halten mehr. Ein Küsschen für die Tochter und grenzenloser Jubel mit der deutschen Fahne um die Schultern.

Olympiasiegerin Kristina Vogel (Erfurt) hat bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Berlin die Kurzzeit-Wettbewerbe dominiert und sich mit drei Medaillen zur erfolgreichsten deutschen Athletin gekürt. Die 26-Jährige gewann am späten Sonntagnachmittag Gold im Sprint, nachdem sie bereits am Samstag im Keirin triumphiert hatte. Am Donnerstag war Vogel an der Seite von Pauline Grabosch (Erfurt) und Miriam Welte (Kaiserslautern) Zweite im Teamsprint geworden. "Man könnte sich daran gewöhnen. Ich freue mich über den Doppelsieg mit Max. Heute war ein schöner Tag für uns", sagte Vogel.

Der Bund Deutscher Radfahrer zog ein durchweg positives Fazit. Insgesamt gewann der

Verband zwölf Medaillen, davon fünf in den olympischen Disziplinen. "Wir wollten wissen, wo wir stehen. Diese Standortbestimmung ist besser ausgefallen, als wir uns das erwartet haben. Bei den olympischen Disziplinen sind wir genau in dem Korridor, den wir vereinbart haben", sagte Sportdirektor Patrick Moster.