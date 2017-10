Alba springt vorübergehend an die Spitze

Alba Berlin ist in der Basketball-Bundesliga weiterhin im Höhenflug. Im Spitzenspiel besiegten die Albatrosse in der Arena am Ostabahnhof die bis dahin ungeschlagenen Telekom Baskets Bonn klar mit 90:69. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma, Dennis Clifford und Spencer Butterfield mit jeweils 14 Punkten.