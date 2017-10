Alba Berlin spielt in Frankreich - Arbeitsgruppe: vollzählig

23.10.17 | 22:54 Uhr

Kurz nach dem Heimsieg gegen Gotha saßen die Basketballer von Alba Berlin schon wieder im Flieger nach Frankreich: Am Dienstag sollen sie den elffachen Meister Limoges CSP besiegen. Zum ersten Mal kann Coach Aito sein sämtliches Personal herumscheuchen.

Limoges liegt im Südwesten Frankreichs, eine mehr als 2.000 Jahre alte Kulturstadt mit hübschen Kathedralen, uralten unterirdischen Tunneln und einem Amphitheater. Bevor die Römer an der Vienne aufkreuzten, siedelten dort die keltischen Lemoviken. Und vor deren Kampfgeist hatte schon Cäsar Respekt. Wie viele der aktuell beim örtlichen Klub Limoges CSP beschäftigten Basketballer lemovikisches Blut in ihren Adern haben, ist nicht überliefert. Den Mumm, die Kollegen von Alba Berlin zu unterjochen, haben sie in jedem Fall: Am Dienstag (20.30 Uhr) muss Alba beim elffachen französischen Meister bestehen.

"Uns erwartet dort ein richtiger Hexenkessel"

Die Krieger in den gelben Leibchen flogen einigermaßen matt ins nordwestliche Zentralmassiv, erst am Samstag haben sie den Aufsteiger aus Gotha bezwingen müssen. Das lief zwar ohne besondere Vorkommnisse, aber im Sportpalast Beaublanc wird ihnen weit mehr abverlangt werden. Glaubt man einem Ohrenzeugen, sind die 6.500 Schlachtenbummler dort imstande, richtig Krawall zu machen. "Sie sind sehr heimstark. Uns erwartet dort ein richtiger Hexenkessel", informierte Spencer Butterfield. Der Jetzt-Berliner hat letzte Saison selbst in der Halle gespielt, mit seinem damaligen Klub Nanterre. Wie die Nummer ausgeht, ist angenehm unmöglich vorherzusagen: Limoges hat im Eurocup genau wie Alba bislang ein Spiel gewonnen und - ebenfalls wie die Berliner - gegen Sasa Obradovics Granitverteidigung aus Krasnodar verloren.

"Zwei meiner letztjährigen Mitspieler in Nanterre spielen jetzt für Limoges und ich freue mich darauf, sie wiederzusehen": Spencer Butterfield kehrt zurück nach Frankreich

Einstein und die beste "Flasche"

Angesichts des ganzen Reisestresses ist es für Alba ungünstig, dass Limoges über sehr fixe, ausdauernde und vor allem kraftstrotzende Spieler verfügt. Das Team des neuen Trainers Kyle Milling nervt besonders mit seiner aggressiven Verteidigung - Lokomotiv Kuban Krasnodar, das Berlin deutlich abgekanzelt hatte, gewann gegen CSP nur sehr knapp. Die beiden weit herumgekommenen US-Profis Danny Gibson (31) und Kenny Hayes (30) kommandieren ihre Mitspieler im Angriff herum. Der Typ, der ihre Zuspiele am besten verwertet, trägt die Nummer 83: Axel Bouteille (dt.: "Flasche") spielt ganz und gar nicht wie er heißt, der 22-Jährige ist Limoges' Topscorer. Seine durchschnittlich 14,5 Punkte in den ersten beiden Eurocup-Spielen waren gut genug, um für die französische Nationalmannschaft nominiert zu werden. CSP reboundet und blockt besser als Alba: Eine Herausforderung für Berlins Center Dennis Clifford und Bogdan Radosavljevic wird ihr Gegenspieler Mouhammadou Einstein (kein Witz) Jaiteh. Der 2,11 Meter große und 113 Kilo schwere Franzose hat Oberarme, die jeden Türsteher fliehen lassen - aber angesichts dessen kann sich "Mam", wie ihn alle nur nennen, erstaunlich flink und elegant unter den Körben bewegen.

Beweglich, trickreich, ohne Furcht: Axel Bouteille (rechts) ist Limoges' erfolgreichster Schütze.

40 Minuten Dauerdruck - dann geht was

Alba wird also jede Kraft brauchen, um Kontra geben zu können. In Krasnodar zum Beispiel merkte man - trotz der starken Leistung des erst 19-jährigen Bennet Hundt - wie sehr der damals verletzte Peyton Siva fehlte. Am Dienstag aber wird Berlins Coach Aito Garcia Reneses nun zum ersten Mal in dieser Eurocup-Saison seinen vollständigen Kader zur Verfügung haben. "Das ist wichtig für uns, denn Limoges ist daheim nur schwer zu schlagen", erklärte der Coach. Der zurückgekehrte Point Guard Siva wird dem Spiel seiner Mannschaft Tempo und Überraschungsmomente hinzufügen, dadurch dürfte auch Berlins teuerster Schütze Spencer Butterfield wieder bessere Gelegenheiten bekommen, als zuletzt. Falls Alba es schafft, die Erben der Lemoviken 40 Minuten lang unter Druck zu setzen, könnte was rausspringen. Die ersten vier aus der Sechsergruppe kommen weiter. "Ein Sieg würde uns einen großen Schub in Richtung nächster Runde geben", sagte Butterfield. Und auch wenn nicht, ist die Preisklasse CSP in jedem Fall Maßstab für die nächsten Wochen. An Gegner wie Gotha werden sich die Berliner dann gerne zurückerinnern: Es geht als nächstes gegen Bamberg, Vilnius und Bayern.