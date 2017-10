Armdrücken in Weißenfels

Wenn's mal wieder länger dauert: Alba Berlin hat nach dem Sieg gegen Tübingen auch den MBC bezwungen - aber der 89:80-Kraftakt am Sonntag gelang den Berlinern erst nach Overtime. Zurück blieben Schrammen. Von Sebastian Schneider

Es bestand ja Grund zur Hoffnung: Die Wölfe aus Weißenfels gehören wie die Tübinger zum Segment untere Mittelklasse - und die hatte Alba am Freitag komplett zerlegt. Aber als der Hallensprecher begann, zu krakeelen, als die dumpfen Trommelschläge von den Rängen der Stadthalle tönten und als Marcus Hatten den Ball in seine Hände bekam, war klar: Leicht würden es die Berliner an diesem Sonntag nicht haben.

Hatten bringt beim Mitteldeutschen Basketballclub den Ball, er trägt Glatze und einen beeindruckenden schwarzen Vollbart. Der 36-Jährige stammt aus Baltimore, hat in zehn Ländern gespielt - kein Typ, mit dem man sich gerne anlegt. Seinem Gegner Akeem Vargas spendierte er im ersten Angriff einen eleganten Step-Back-Sprungwurf, im zweiten Angriff versenkte er einen Dreier. Die Wölfe waren losgelassen und Alba hatte sichtlich Mühe, ihre Witterung aufzunehmen.