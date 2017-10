Sein Platz ist in der Kabine von Alba Berlin eindeutig markiert. "Tim Schneider" steht dort in gelb auf blau. Was für andere nur ein einfaches Namensschild ist, macht den 20-Jährigen mächtig stolz. Der gebürtige Berliner kam 2011 ins Alba-Jugendprogramm und verbesserte sich stetig. Die guten Leistungen zahlten sich aus: Seit dieser Saison hat er seinen eigenen Profivertrag - und auch seinen eigenen Spind bei den Profis. "Das ist ein Symbol. Letztes Jahr habe ich mich in der Jugendumkleide umgezogen. Das hat mich sehr stolz gemacht, dieses Jahr meinen Namen auf einem Spind zu sehen", sagt Schneider.

Junge Nachwuchsspieler werden bei Alba mit einer sogenannten Doppellizenz ausgestattet. Das heißt, dass sie sowohl für Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga als auch für Lok Bernau in der Zweiten Liga spielen dürfen. Sechs der sieben Spieler, die bei Alba eine Doppellizenz haben, sind Berliner.

Am Jugendschrank zieht sich momentan noch Bennet Hundt um. Dieser Spind ist noch unbeschriftet. Der 19-Jährige darf aber mit der Mannschaft trainieren und neuerdings sogar spielen. So wie am vergangenen Wochenende: Da ließ er den Gegner in den letzten Sekunden gekonnt mit einer Finte ins Leere springen und schloss mit der Schluss-Sirene selbstbewusst einen Drei-Punkte-Wurf ab. Fast 8.000 Zuschauer feierten den Berliner Nachwuchsspieler. "Da kriegt man schon Gänsehaut. Aber am Ende ist es auch nur ein Wurf, den ich trainiere, und ich habe mich gefreut, dass er reingegangen ist", sagt das Nachwuchstalent.