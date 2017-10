Sie zockten, wie ein paar testosterontrunkene Freiplatz-Jungs - und genau mit dieser Konzeptlosigkeit brachten die Basketballer von Limoges CSP Alba am Dienstag in Schwierigkeiten. Erst als die Berliner Coolness und Härte bewiesen, gewannen sie das Spiel.

Alba Berlin hat sich in einem hektischen Eurocup-Spiel durchgesetzt: Bei Limoges CSP gewannen die Berliner am Dienstagabend mit 73:65. Topscorer für Alba war Luke Sikma mit 14 Punkten. Die Partie war lange ausgeglichen, weil die Gastgeber Alba mit ihrer unorthodoxen, schnellen und teils chaotischen Spielweise regelrecht überrannten. Erst in der Schlussphase setzte sich das Team von Aíto García Reneses mit Coolness und Disziplin in der extrem lauten Halle durch. Die Berliner spielten viel mehr Assists und zeigten eine starke Verteidigung - Limoges in eigener Halle auf nur 65 Punkten zu halten ist durchaus bemerkenswert.

Der Einzug in die nächste Eurocup-Runde ist dadurch deutlich wahrscheinlicher geworden - Alba hat jetzt zwei Siege aus drei Spielen geschafft. Die ersten vier Teams der Sechsergruppe kommen weiter.

Mehr in Kürze