Besondere Orte gibt es in Berlin so einige - die Spielstätte der SG Blau-Weiß Friedrichshain aber verdient das Prädikat "außergewöhnlich". Der Fußballplatz befindet sich in der Nähe des Ostbahnhofs - in zwölf Metern Höhe, über den Dächern der Hauptstadt. Von Stephanie Baczyk