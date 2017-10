Alba empfängt im Eurocup Vilnius - Zuversicht und Zeigefinger

31.10.17 | 17:00 Uhr

In Bamberg hat Alba zum ersten Mal seit acht Jahren gewonnen, überhaupt scheint dem Team gerade fast alles zu gelingen. Der Coach Aíto aber zählte lieber viele Fehler und Ungenauigkeiten auf. Der nächste Gegner am Mittwoch hat das Zeug, diese zu bestrafen.

Sein erster Freiwurf titschte vom Ring. Zu groß war die Aufregung: Zehn Sekunden auf der Uhr, 6.000 Menschen in roten Trikots buhten. Wobei, sie buhen ja immer, wenn die Berliner zu Gast sind. Den zweiten schickte Marius Grigonis dann sauber durchs Netz - kurz darauf hatte Alba in Bamberg gewonnen, mit winzigen zwei Punkten Vorsprung. Zum ersten Mal seit acht Jahren. "Wir haben nie unseren Siegeswillen verloren. Das ist sehr wichtig für uns, aber wir müssen mit derselben Einstellung daran arbeiten, besser zu werden", stellte Aíto García Reneses danach fest. Es ist die klassische Trainerschule: Schon die Mentalität seiner Spieler loben, aber das dann direkt mit einer Mahnung für die nächste Aufgabe verbinden. Die steht bereits am Mittwoch an: Um 20 Uhr empfängt Alba in der Arena am Ostbahnhof Rytas Vilnius. Es wird die Generalprobe für das Match am Sonntag gegen die Bayern - dafür sperren sie in Friedrichshain dann sogar die Oberränge der Halle auf. Vilnius und München sind die letzten beiden Heimspiele für eine längere Zeit - vier Wochen wird Alba danach auf Wanderschaft sein.

Wie eine Currywurst in fränkischer Kellerwirtschaft

Trainer warnen immer vor irgendetwas, das gehört zum Job, und angesichts von acht Siegen aus den vergangenen neun Spielen mögen Aítos Worte etwas eigenartig wirken. Mit seinem verbalen Zeigefinger nach dem Sieg in Bamberg hatte der 70-Jährige aber recht: Sein Team lag zur Halbzeit stabil mit neun Punkten zurück. Wer zu diesem Zeitpunkt die Glotze ausschaltete, hätte auf einen Triumph der Berliner soviel gegeben, wie auf eine gelungene Currywurst in einer fränkischen Kellerwirtschaft. Alba machte Fehler über Fehler, ließ Chancen ungenutzt, die man in Bamberg normalerweise nicht bekommt. Doch mit Disziplin, Beharrlichkeit und den Ellenbogen am richtigen Fleck ackerten sich die Berliner durch. Bamberg wurde schludrig, Bamberg wurde müde - Alba las die Defense des Deutschen Meisters extrem gut und schnappte sich die entscheidenden Rebounds. Dass die Berliner dieses Spiel doch noch gewinnen würden, konnten sich die Bamberger bis zuletzt nicht so recht vorstellen. Das sah man ihren Gesichtern nach der Schlusssirene an.

Rimas Kurtinaitis akzeptiert kein Nein als Antwort - der litauische Coach war schon als Spieler eine Legende.

Ü30-Fraktion mit strengem Chef

Vilnius wird eine andere Nummer, das, was die Berliner an jugendlichem Überschwang haben, haben die Litauer an Gelassenheit und Weitblick. Die Kommandos an der Seite gibt der 57-jährige Rimas Kurtinaitis, ein ernster, strenger Mann, dem man ansieht, dass er selbst vor Arvydas Sabonis keine Angst hatte. Die beiden gewannen zusammen Olympisches Gold für die Sowjetunion. "Wir treffen auf einen sehr erfahrenen Gegner, der einen komplizierten Start in den Eurocup hatte. Aber bei ihrem Sieg in Belgrad und bei der Verlängerungsniederlage gegen Krasnodar konnten wir die Qualität der Mannschaft sehen", fasste Aíto Rytas' letzte Wochen zusammen. Der Älteste bei Alba ist Luke Sikma mit 28 Jahren, Vilnius entsendet allein sieben Profis der Güteklasse Ü30 nach Berlin. Dort kennt man vor allem den hyperaktiven Chris Kramer. Nach langen Jahren in Oldenburg hat der niemals müde werdende Point Guard im Sommer bei Rytas angeheuert. Punkten tut er dort wieder nicht viel, aber er serviert im Schnitt acht Assists. Weil Kramer ein exzellenter Pick'n'Roll-Spieler ist, wird Alba Probleme mit seinem Kompagnon unter den Körben kriegen. Dort bietet sich der griechische Center Loukas Mavrokefalidis an, mit 21 Punkten pro Spiel ist er bisher der zweitbeste Scorer des gesamten Eurocups. Ebenfalls nicht zu verachten ist der litauische Shooter Rokas Giedraitis, den kennen die Alba-Profis noch aus dem letzten Jahr: Damals schlugen sie Vilnius im Pokal zweimal. Es waren wilde Spiele, in denen der Zwei-Meter-Mann Giedraitis genug Gelegenheiten hatte, seinen hochprozentigen Wurf nachzuweisen.

Die Duracell-Batterien trägt er unter dem Hemd versteckt: Chris Kramer (links) verdient sein Geld jetzt in Litauen.

Bei einem Sieg ist die Zwischenrunde so gut wie gebucht

Sieht man sich diese Eurocup-Saison an, hat Rytas Vilnius (zwei Siege, eine Niederlage) im Schnitt mehr Punkte, Rebounds und Assists zustandegebracht als Alba. Doch ein Vorteil der Berliner Mannschaft könnte am Mittwoch sein, dass sie immer frische Beine hat. Aíto spielt eine große Rotation, meist setzt er elf Spieler ein - durchaus ungewöhnlich. Das Vertrauen, das all seine Profis offensichtlich spüren, gleicht ein paar Prozent Klassenunterschied zwischen Starting Five und Bank gekonnt aus. Das kann gerade gegen Ende der Partie entscheidend werden. Besonders Stefan Peno muss die Gelegenheit gegen Vilnius nutzen, den Abstand auf den ersten Point Guard Peyton Siva wieder kleiner werden zu lassen. Gegen Bamberg schmiss der 20-Jährige immer wieder den Ball weg, er schaffte es nicht, das Spiel der Berliner zu strukturieren. Immer wenn Siva rausmusste, wurde Albas Flow gebremst - auf der sensibelsten Schaltstelle einer Basketballmannschaft wird das sofort zum Problem. Nur weil Siva trotz früher Foulbelastung mit etwas Glück zu Ende spielen konnte, ging die Sache gegen Bamberg gut aus. Um Peno und seine Kollegen nun für den Fight gegen Bayern zu wappnen, eignet sich Vilnius exzellent, es sei "ein Gegner, der jeden Fehler bestraft", sagte Luke Sikma zutreffend. Gewinnt Alba am Mittwoch die dritte von vier Eurocup-Partien, ist die Zwischenrunde so gut wie gebucht.