"What the f*** is behind this 'Mia san mia'?"

"Mia san Mia": Wer diese drei Worte hört, dem schießt sofort der FC Bayern in den Kopf. Zwei Filmemacher sind 50.000 Kilometer um den Globus gereist, um die Erfolgsgeschichte zu erkunden. Am Dienstag feierte er Weltpremiere im Berliner Babylon.

Der FC Bayern München gehört zu den erfolgreichsten Fußball-Vereinen weltweit. In Deutschland wird er entweder geliebt oder gehasst. Den Bayern scheint das egal zu sein – schließlich gilt in München das Motto "mia san mia". Aber was bedeutet das genau und was macht den Klub zu einer internationalen Topadresse?



Ein Film versucht darauf jetzt eine Antwort zu geben. "Das 'Mia san mia'-Phänomen. FC Bayern – Eine internationale Erfolgsgeschichte", so lautet der Titel des Film von Niels Eixler und Manuel Viering, der am Dienstagabend im Babylon Berlin Weltpremiere feierte. Die Autoren haben auch durch ihre Arbeit bei der "Deutschen Welle" eine Außensicht auf Deutschland: So entstand auch die Idee für die Dokumentation.

"Um zu gucken, wie das auf der ganzen Welt wahrgenommen wird. Wie in der Favela in Brasilien der FC Bayern unterstützt wird oder eben in Israel von Palästinensern und Juden beim Public Viewing gemeinsam gejubelt wird", das interessierte die Journalisten. 50.000 Kilometer ging es quer kreuz und quer über die Kontinente: Spanien, England, Israel, die USA, Brasilien und Japan waren die Stationen. Die Erkenntnis, dass es auf der ganzen Welt Bayern-Fans gibt, ist keine neue. "Der FC Bayern polarisiert in Deutschland wesentlich stärker als im Ausland", stellte Niels Eixler klar. "Das Bodenständige auf der einen und das globale auf der anderen Seite - aber auch das Familiäre. Das fasziniert am meisten", führt der Filmemacher fort.