Überraschung im Berliner-Landespokal: Der Regionalligist Berliner AK ist in der zweiten Runde des Wettbewerbs sensationell an einem Sechstligisten gescheitert: Der Landesligist 1. FC Wilmersdorf konnte sich auf dem Kunstrasen am Volkspark Wilmersdorf mit 3:1 durchsetzen. In der ersten Runde war der Berliner AK noch mit 10:0 als Sieger vom Platz gegangen. In der Regionalliga Nordost rangiert der BAK momentan auf dem sechsten Platz. Der 1. FC Wilmersdorf steht in der Landesliga (Staffel II) auf Platz sieben.

Torschützen für den 1. FC Wilmersdorf waren René Robben, ehemaliger Spieler von Preußen Münster und Torschütze im Landespokalfinale 2016, und Sinan Bozkurt, der gleich zweimal traf. Zur Halbzeit führte der Underdog souverän mit 2:0 und konnte nach der Halbzeit sogar erhöhen. Dem Regionalligisten gelang nur noch der Anschlusstreffer. Der sportliche Leiter des 1. FC Wilmersdorf Timo Szumnarski sagte nach der Partie, die er wegen beruflicher Verpflichtungen verpasste, er wünsche sich "statt eines weiteren großen Namens lieber etwas Machbares."