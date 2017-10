Der Berliner Philipp Herder ist neben Marcel Nguyen der Lichtblick in der Riege der deutschen Turn-Männer bei der WM in Montreal. Der 24-Jährige vom SC Berlin hat gute Chancen auf eine Teilnahme am Mehrkampf-Finale. Herder liegt vor dem Schlussdurchgang, der nach deutscher Zeit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stattfinden wird, auf Rang 13. Insgesamt 24 Turner ziehen in den Endkampf ein, der dann am Donnerstag stattfinden wird.

Eine noch bessere Ausgangslage vergab Herder am Reck: An fünf Geräten hatte der deutsche Vizemeister stabile Übungen abgeliefert, ausgerechnet an seinem Paradegerät schwächelte er schließlich. Nach einem Sturz beim Abgang erkannten die Kampfrichter dem Sportsoldaten lediglich 11,866 Punkte zu. Insgesamt kam er auf 79,831 Zähler.