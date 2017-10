Der Supercup und die Berlin Volleys: Das passt irgendwie einfach nicht so recht. Im zweiten Versuch verhagelte in Hannover erneut der VfB Friedrichshafen die Party. Trotz Satzführung verloren die Volleys am Ende deutlich.

Supercup, das ist das Duell des Meisters gegen den Pokalsieger: Also in diesem Jahr die Berlin Volleys gegen den VfB Friedrichshafen. Das Who-is-Who des deutschen Volleyballs versammelte sich am Sonntag in Hannover, um beim letzten großen Test unter Wettbewerbsbedingungen vor Saisonbeginn dabei zu sein. Am Ende sollte der deutsche Volleyball-Meister das Parkett als Verlierer verlassen: 25:23, 18:25, 18:25, 19:25, so lautete das Ergebnis vor 5.796 Zuschauern. Nach gewonnenem ersten Satz gaben die Berliner das Spiel immer mehr aus der Hand und verloren am Ende verdient. Der Pokalsieger vom Bodensee vermieste somit dem neuen Volleys-Trainer Luke Reynolds die Pflichtspielpremiere.



Erfolgreichster Angreifer beim Verlierer war Paul Carroll mit 14 Punkten, gefolgt von Robert Kromm und Adam White (je 11). Schon ein Jahr zuvor bei der Premiere dieses Wettbewerbs waren die Berliner gegen Friedrichshafen mit 0:3 unterlegen gewesen.