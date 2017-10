Wer kann dieses Dreamteam besiegen? Schließlich hat der FC Energie in der Regionalliga Nordost in neun Spielen neun Mal gewonnen. Am Tag der Deutschen Einheit gastieren die Cottbuser nun beim Tabellendritten Lok Leipzig. Wird die Serie reißen? Von Andreas Friebel rbb|24 überträgt das Spiel im Livestream ab 14:35 Uhr

Nicht ganz so glanzvoll, aber dafür höchst seriös: Der FC Energie Cottbus dominiert weiterhin die Regionalliga Nordost. Am Freitagabend wurde der zweite Anzug von Hertha BSC mit 2:0 nach Hause geschickt. Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

"Keiner hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass wir so eine Serie hinlegen. Jetzt wollen wir aber auch noch den zehnten Sieg", beschreibt Fabio Viteritti die Ausgangslage vor der Partie in Leipzig. Dabei wird Torjäger Streli Mamba (neun Tore) weiterhin fehlen. Nach seinem Muskelfaserriss hat der Stürmer das Training zuletzt zwar intensiviert, das Spiel bei in Leipzig kommt aber noch zu früh.

Dass Energie Cottbus durchaus in der Lage sein könnte, diese Regionalliga zu dominieren, war schon vor Saisonbeginn klar. Das es aber zu einer derartigen Serie reichen könnte, ist ungewöhnlich. "Wenn man sieht, wie wir den Ball laufen lassen, dann weiß jeder, dass wir richtig viel Spaß haben. Wir werden von Woche zu Woche immer besser", meint Maximilian Zimmer - und schickt damit eine Warnung an alle Teams in dieser Liga.

Aber auch bei den Sachsen fehlen wichtige Spieler. Fünf-Tore-Mann Ryan Malone sah beim 2:0-Sieg in Neustrelitz am vergangenen Freitag seine fünfte Gelbe Karte. Standardspezialist Paul Maurer, der in Cottbus ausgebildet wurde, kassierte sogar Rot. "Eine Dummheit, das wird ihn selbst ärgern", sagte FCL-Trainer Heiko Scholz. Damit fehlen dem Gastgeber die beiden wichtigsten Offensivkräfte der laufenden Saison. Ob das zu kompensieren ist, bleibt abzuwarten.

Cottbus jedenfalls hat seine Offensivausfälle bislang ganz gut in den Griff bekommen. Durch das starke Mittelfeld mit Zimmer, Viteritti, Weidllich und Marcelo war das Team von Claus- Dieter Wollitz bislang in jedem Spiel in der Lage, mindestens ein Tor zu erzielen. Zuletzt bot Wollitz sogar Mittelfeldspieler Björn Ziegenbein als Stürmer auf. Dieser Plan ging auf und könnte auch am Dienstag in Leipzig eine Option sein, um den zehnten Sieg in Serie zu erkämpfen.

In der neustrukturierten Regionalliga Nordost (seit Saison 2012/13), hat das erst eine Mannschaft geschafft. In der Spielzeit 2013/14 holte Neustrelitz sogar 13 Siege am Stück.

