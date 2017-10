"Bei uns herrscht null Aufregung. Ich habe noch nie als Trainer ein Spiel gehabt, in dem die Favoritenrolle so klar verteilt war", sagte Städing gegenüber FuPa.net. Der Klub aus der Brandenburgliga weiß, dass die Chancen für eine Überraschung verschwindend gering sind. Nur, wenn Cottbus einen ganz schlechten Tag erwischt und Bernau einen ganz besonders guten Tag, könnte es in diesem Achtelfinale für einen Außenseitersieg reichen.

Fehlen werden am Samstag unter anderem Streli Mamba und Fabio Viteritti. Torjäger Mamba hat zwar in dieser Woche das komplette Training absolviert. Wollitz will seinen Angreifer aber noch etwas schonen und keine erneute Verletzung provozieren. Auch vor dem Hintergrund, dass in der kommenden Woche das brisante Brandenburg-Derby gegen Babelsberg ansteht. Viteritti hat unterdessen einen grippalen Infekt und muss Antibiotika nehmen. "Er hätte vielleicht schon am Dienstag in Leipzig pausieren sollen. Nun ist es zu spät", so Wollitz.

Rund 1.000 Fans werden am Samstag auf dem Sportplatz Rehberge erwartet. Darunter etwa 500 aus Cottbus. Die Polizei hat die Begegnung deshalb als Hochsicherheitsspiel eingestuft. Wenn die Zuschauer aber ähnlich entspannt agieren, wie Bernaus Trainer Städing, dann dürfen sich die Sicherheitskräfte auf einen unaufgeregten Nachmittag einstellen können.