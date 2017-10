Es ist die Neu-Auflage des EM-Finales von 2016 und die zweite Begegnung beider Nationen innerhalb zweier Tage. Die heiße Vorbereitungsphase auf die Europameisterschaft in Kroatien beginnt für beide Teams mit einem Testspiel-Doppelpack. Während es am Samstag für die deutschen "Bad Boys", so werden sie seit dem sensationellen EM-Erfolg aus dem vergangenen Jahr genannt, noch eine 24:26-Niederlage in Magdeburg setzte, scheint Berlin ein deutlich besseres Pflaster zu sein.

28:24 gewann der Europameister gegen Rivale Spanien. Die frenetischen Zuschauer boten in der Berliner Max-Schmeling-Halle einen würdigen Rahmen für eine attraktive und flotte Partie. Aus einem starken deutschen Team stachen der überragende Torwart Silvio Heinevetter und der treffsichere Kapitän Uwe Gensheimer mit 8 Toren heraus.



Während es draußen ordentlich stürmte, fegten die Bad Boys in der ersten Halbzeit förmlich über den Vize-Europameister hinweg. Vom Start weg machten die Hausherren klar, dass sie sich von den Spaniern nicht noch einmal überrumpeln lassen wollten, wie es am Samstag in Magdeburg der Fall gewesen ist. Dank einer aggressiven Abwehr und eines prächtig aufgelegten Keepers Silvio Heinevetter, der insgesamt 16 Bälle parierte, erarbeitete sich der Europameister beim 8:4 (14.) erstmals einen Vier-Tore-Vorsprung.