In der ersten Runde des DFB-Pokals hatten Hertha-Fans im Ostseestadion Leuchtkugeln auf das Spielfeld und in den gegnerischen Block geschossen. Schiedsrichter Robert Hartmann musste die Partie daraufhin zweimal unterbrechen. Zuvor wurde in der Fankurve von Hansa Rostock ein gestohlenes Hertha-Banner verbrannt.

Mit der Sanktion wurden gleichzeitig die Ermittlungen bezüglich der Entgleisung von Hertha-Fans beim Pokalspiel gegen Köln eingestellt. In der Ostkurve des Olympiastadions war während der Partie Hertha BSC - 1. FC Köln (1:3) am Mittwochabend ein Banner mit einem Spruch gezeigt worden ("Selbst an Silvester tanzt Eure Schwester alleine"). Damit wurden die Opfer der massiven Übergriffe auf Frauen vor dem Kölner Dom in der Silvesternacht 2015 verhöhnt.