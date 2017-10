Berliner verpassen Sprung an die Tabellenspitze - Eisbären verlieren nach Tor-Spektakel in Augsburg

29.10.17 | 22:25 Uhr

Wahnsinn in Augsburg: Die Eisbären verlieren ein Spiel, in dem sich vor allem im zweiten Drittel die Ereignisse überschlugen. Nach anfänglicher Führung wankte die Partie hin und her, bis die Panther den Deckel drauf machten.



Nach drei Siegen in Folge sollte die Erfolgsserie der Berliner Eisbären weiter ausgebaut werden. Dafür wäre ein Sieg beim Drittletzten der Bundesliga-Tabelle in Augsburg von Nöten. Der Tabellendritte aus Berlin reiste mit dem exakt selben Personal nach Bayern, welches am vergangenen Freitag Straubing in der heimischen Arena bezwingen konnte. Den Eisbären fehlten weiterhin André Rankel, Thomas Oppenheimer, Louis-Marc Aubry und Constantin Braun. Vor 4946 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion, darunter gut 200 mitgereiste Eisbären-Anhänger, setzten beide Teams von Anfang an auf Angriff. Es gab Chancen auf beiden Seiten, die jedoch immer wieder von den Torhütern oder einer guten Verteidigung vereitelt werden konnten. Die Eisbären wirkten wach und aggressiv, konnten die Augsburger immer wieder unter Druck setzen. Das zahlte sich dann in der sechsten Spielminute aus. Die Eisbären fuhren einen drei-gegen-eins-Konter, Shephard legte den Puck links auf Müller, der ursprünglich auf Backman weiterleiten wollte. Doch ein Augsburg kam irgendwie dazwischen, der Puck lag im Anschluss frei vor der Torlinie und Müller konnte ihn problemlos einschieben. Doch die Gastgeber brauchten nicht lange, um das Spiel zu drehen: Erst traf Drew LeBlanc, nur knapp eine Minute nach der Führung, als die Augsburger in Überzahl spielten. Wiederum knapp achtzig Sekunden später war Trevor Parkes erfolgreich - ein äußerst sehenswerter Treffer, da der Puck rechts oben einschlug. Nach spektakulären und phasenweise etwas wilden fünf Minuten beruhigte sich das Spiel in der Folge und ging mit 2:1 für die Panther in die erste Drittelpause.



Denkwürdiges zweites Drittel

Vollends zum Spektakel wurde das Spiel im zweiten Drittel: Parkes baute den Vorsprung der Gastgeber nur drei Minuten nach Beginn des zweiten Drittels aus. Doch die Antwort der Berliner ließ nicht lange auf sich warten - und diese hatte es in sich. Per Doppelschlag stellten die Eisbären das Spiel wieder auf null: Backman kam über seine gefürchtete rechte Seite und wuchtete den Puck oben über die Schulter des Augsburger Keepers ins Netz. Nur anderthalb Minuten später glich MacQueen per Nachschuss aus - Hördler war zuvor am Keeper gescheitert. Zeit zum Verschnaufen? Nicht in dieser Phase. Die Augsburger wiederum konterten den Berliner Ausgleich prompt. In der 26. Minute erzielte Trevelyan die 4:3-Führung - sage und schreibe 26 Sekunden nach dem 3:3. Das konnten die Berliner natürlich nicht so auf sich sitzen lassen. Nur zwei Minuten später egalisierten sie den Vorsprung - 4:4 durch Jamie MacQueens zweiten Treffer. Und weil das Toreschießen an diesem Abend wohl besonders viel Spaß machte, ging es einfach munter so weiter - 5:4 für die Panther in der 30. Minute. Petri Vehanen im Eisbären-Tor konnte einem langsam leidtun. Vier Minuten nach der erneuten Führung durchbrachen die Panther das Hin-und-Her und setzten sich etwas ab. Mit 6:4 ging es in die Drittelpause, nachdem Holzmann für die Gastgeber traf - Wahnsinn.



Eisbären-Bemühungen im Schlussdrittel vergeben

Im letzten Drittel blieben die Bemühungen der Eisbären fruchtlos, LeBlanc sorgte mit

seinem zweiten Treffer für den 7:4-Endstand für die Panther. Somit ist die Erfolgsserie der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga vorerst gerissen. Die Berliner verpassten den vierten Sieg in Folge und bleiben nach 18 Spielen auf Tabellenplatz drei. Am Ende siegte die Effektivität der Augsburger: Die Gastgeber nutzten die vielen Strafzeiten der Berliner konsequent und erzielten vier Überzahl-Tore. Sendung: rbb aktuell, 29.10.2017, 21:45 Uhr