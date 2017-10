Das torlose erste Drittel kündigte es schon an: Die Partie zwischen den Eisbären Berlin und den Augsburg Panthers war am Ende haarscharf. Jamie MacQueen entschied die Angelegenheit in doppelter Hinsicht für die Hauptstädter.

Es war ein sehr hartes Stück Arbeit für die Eisbären Berlin und trotzdem sprang zu guter Letzt ein hart erkämpfter Heimsieg in der Deutschen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) heraus. Gegen die Augsburger Panther siegte der Hauptstadtclub am Sonntag erst nach Penaltyschießen mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0). Die Berliner konnten lange nicht an ihre zuletzt so überzeugenden Leistungen anknüpfen, doch Jamie MacQueen gelang zuerst der späte Ausgleichstreffer und dann im Penaltyschießen das entscheidende Tor.



Vor 11.331 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof bemühten sich die Gastgeber, das Spiel zu machen. Gegen die defensiv ausgerichteten Augsburger taten sie sich aber schwer, klare Chancen herauszuspielen. Die beste im ersten Spielabschnitt vergab Daniel Fischbuch, der mit einem Penalty-Schuss am Gästekeeper Boutin scheiterte. Die logische Konsequenz: Ein torloses und recht ödes erstes Drittel. Der Eisbären-Coach Uwe Krupp konnte mit der Spielweise seiner Mannschaft nicht zu frieden sein. Im zweiten Drittel nahmen sich die Berliner mehr Durchschlagskraft in der Offensive vor.